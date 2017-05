– Es una película rara e inusual en su género, parece una película policial pero no lo es, una de acción pero no lo es. Al principio parece una película costumbrista y de repente salta con todo para el otro lado, entonces me parece que mezcla mucho también, tiene mucha historia romántica entre un detective que se trata de levantar a la asesina todo el tiempo. Yo creo que eso es lo interesante, esto de ser degenerada, de ser una película que no se la puede encasillar y que hace que el espectador se sienta un poco incómodo, que de repente diga "Uh, yo estoy viendo a una mujer que está matando gente, y me estoy riendo y me estoy divirtiendo". También es un poco lo que le pasa al personaje, empieza a matar pero no se lo cuestiona mucho. Me parece que son cuestiones morales que está bueno experimentar en el cine, usarlo para explorar esas cosas de la psiquis humana, sin que nadie salga a matar, obvio (risas). Es una movida jugada la del género, porque es complicada en cuanto a la venta, a la producción, a los distribuidores les cuesta encasillarla, incluso en los festivales, entonces es arriesgado hacer algo así. Es mucho más fácil hacer una película de terror, o estrictamente policial, es mucho más fácil de vender. Pero por suerte en Mar del Plata la gente se divirtió muchísimo, y entendió el humor negro, que yo tenía mucho miedo que no se entendiera. Vos pensás: "Ojalá que se rían". Están pasando cosas terribles y vos te reís de eso, es complicado. Creo que es una película universal que puede llegar a más gente que las películas muy artísticas o intelectuales que quedan en un lugar elitista del espectador y no llegan a la mayoría de la gente.