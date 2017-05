Aquel veintiséis de octubre de 1983 volví del colegio a la una de la tarde, apurado porque no quería perderme SWAT. No importa cuál capítulo dieran, seguro que ya lo había visto. El canal que lo pasaba habría comprado no más de treinta, cuarenta episodios y los repetía sin vergüenza alguna, pero a mí no me importaba. Mis almuerzos eran codo a codo con el Teniente Dan "Hondo" Harrelson y sus muchachos.