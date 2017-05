-Lo que trato de poner hoy es mi secreto, para mí mi carrera ha sido realmente muy linda, la he disfrutado enormemente porque la he hecho con pasión y la he hecho por puro disfrute. Entonces yo lo que pretendo es poner un sello de que para mí ese es el secreto. A los bailarines no los tengo que obligar para que ensayen o vayan, tiene que salir de ellos. Ese es el gran secreto. Yo tengo que lograr que estén inspirados, que quieran trabajar, por eso estoy pendiente de que tengan funciones, que tengan giras, que tengan buenos maestros para trabajar. Yo estoy todo el tiempo involucrada porque necesito que estén inspirados para que salga de ellos solos. A mí no me sirve para nada ponerlos ahí, obligarlos a ensayar o poner mano dura. No soy de las que piensan que la mano dura sirve. Yo pienso que en la disciplina, obviamente, el trabajo no es garantía y yo soy un ejemplo de eso. Yo era la primera en llegar y la última en irme. No creo que uno haya llegado solamente por suerte. Entonces trato de desvelar mis secretos, lo que a mí me ayudó, la disciplina y el trabajo pero siempre con amor, con esa pasión, no con la mano dura. Todo lo contrario. Tiene que salir de ellos y eso es lo que estoy tratando desesperadamente que ellos sientan: que salga de ellos.