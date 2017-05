–Una de las cosas que más me interesa de la performance es el cruce de lenguajes, la capacidad que tiene de alojar diversas disciplinas. Tiene una condición transmedial y algo de trabajo colectivo que el cine en su condición de industria fue perdiendo. Si bien para hacer cine se necesitan muchas personas, la forma de trabajo es estanca, cada departamento se ocupa de su parte, en general no hay cruces. Por otro lado, mis películas son bastante performáticas, al menos algunas, sino todas. Creo que en mi obra hay un búsqueda permanente por la ruptura de una semántica convencional y eso implica no solo el trabajo terminado sino también la forma de realizarlo. Diría entonces que llegar a la performance es casi un camino natural dentro de esa búsqueda porque desde mi primera película que intento cruzar lenguajes y géneros, y tal vez Cuatreros, mi última película hasta el momento, sea la que más devela esa impronta, al cruzar lo documental, el archivo, lo público y lo privado, como memoria colectiva. Animales Puros, la performance que presento en la Bienal, sigue en esa línea, reforzando esa idea de memoria orgánica y colectiva hasta hacerla carne y cuerpo. Y utilizar el cuerpo en escena como archivo vivo, no solo como voz, sino sumándole más capas de sentido. Creo que esa es una posibilidad propia de la performance.