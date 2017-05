– Es muy difícil. Yo siempre digo bromeando que me sentía mexicana hasta que fui a México. En Chicago, toda la vida era mexicana, pero yendo con mi madre a México desde chica, pues no: "Tú eres una gringa". Me voy a Sudamérica y "tú eres yanqui". Eso es muy raro para mí. La semana pasada estuve invitada a dar una charla en la biblioteca principal en Minneapolis, Minnesota. Yo estaba en Chicago y era un brinquito de ahí nada más, una hora de vuelo. Tomé una línea que nunca había tomado antes y me senté en lo que pensé que era mi asiento. Debería haberme sentado en la ventana y estaba en el pasillo. Entonces entra una señora, gringa, blanca, no se dirige a mí, no me dice "perdone, señora, está en mi asiento", empieza a hablar en voz alta para que todo el mundo pueda oírla y dice en inglés: "¡Yo ni sé en qué idioma hablas!" Yo volteé a ver qué pasaba y me dice: "No sé, ¿tú hablas español? ¿hablas español? ¡Ese es mi asiento!" Me paré, la miré y le dije en inglés: "Le puedo garantizar que yo hablo mejor inglés que usted". Así está el clima, es típico. Cuando lo puse en Facebook, muchos latinos comentaron los incidentes que les pasaron. Todos ponían "odio cuando eso pasa" porque nos pasa. Nos ven como extranjeros o como alguien bajo, inferior: estás aquí para trabajar.