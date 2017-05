Una de las escenas que destaca a modo de gag es aquella en la que los hermanos tiran las cenizas de su madre al mar, y en donde vemos a los personajes encarnando el realismo con el que se quiso mostrar la acción:

"Las cenizas en el cine es un tópico, un motivo visual, pero un motivo visual que no me conmueve, eso de que las cenizas vuelan como si fuesen una bruma, y entonces entra la música con violines y acordeones. Bueno, esa imagen que ha construido el cine era algo hacia lo que nosotros queríamos ir de frente, como una piña y decir: 'Esto no es así, es de otra manera. Esa fue la intención, ¿Cómo es arrojar esas cenizas? Tiene que despertarnos una sonrisa."