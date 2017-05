-Es una buena pregunta. Creo que la oferta es infinitamente mayor que antes pero tenemos el programa grave de los alimentos ultraprocesados, ultraindustrializados. A mí lo que más me preocupa, mucho más que eso, es el tiempo, la pérdida del tiempo. Yo soy un cultor de la vida lenta, de tomarse el tiempo para dormir una siesta de 30 minutos, de tomarse un café, "el lujo de lo posible" lo llamo yo, de leer un libro y de sentarte a comer. No sabés la cantidad de gente que a partir de este libro me dicen "cuatro comidas, yo apenas tengo dos y siempre como de parado mirando el teléfono". Eso me parece, casi te diría, lo peor de esta época.