—Sí, la cita de Poe reconoce una deuda a una de mis principales lecturas de cuentos. He leído muchísimo y reconozco una diversidad de influencias, pero hay algunas que son muy claras, muy marcadas. Poe es una de ellas y Borges, que toda la obra cruza sus lecturas. Pero la cita en ese cuento en particular viene también a propósito del tema del cuento. Soy un científico social, un académico, hice toda mi vida dentro de la universidad, llegué a ella para estudiar y no me fui nunca. He vivido ese mundo de la academia, que es un mundo que glorifica la ciencia y prácticamente deifica el discurso científico. Ese cuento se toma un poco en solfa el discurso científico usando sus propias herramientas para terminar diciendo eso que dice Poe: la ciencia, que tanto ha despreciado al instinto, termina siendo el instinto el que muchas veces se sobrepone al conocimiento objetivo y previsible de la ciencia.