—Ponerme a escribir una novela me abrió un camino indagatorio, la novela es un viaje interior muy particular, uno está atravesado por esa historia durante mucho tiempo que es la redacción de una novela que se equivale bastante al viaje que hace el lector cuando se deja acompañar por una novela durante un período de tiempo. Al comienzo de la novela, dice Walter, no se resignaba a que la vida no fuese una permanente aventura y creo que esa es la llave de contacto del motor de la novela: alguien que tiene 44 años, que más o menos le ha ido bien, está con el trabajo que le gusta, está con la mujer que cree amar, su hijo está bien, puede irse de vacaciones con una cierta tranquilidad económica y ahí se hace la pregunta: "¿Y ahora qué? ¿Qué tiene la vida para mí cuando ya está todo más o menos hecho?". Que es la pregunta que aparece en la sociedad de bienestar después de los 40, cuando hay un momento para pensar en el problema de la felicidad. A veces cuando estamos más atorados por lo económico y porque no nos sale lo que queremos y por las frustraciones o por los grandes objetivos que necesitamos que se cumplan, no estamos en condiciones de hacernos esa pregunta porque creemos que la solución a esos problemas es la felicidad. Pero cuando se resuelven, uno se da cuenta de que la pregunta sobre la felicidad es existencial.