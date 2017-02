Me cuesta un poco imaginar que al Estado le interese que la gente se acerque al arte contemporáneo. Más bien me parece más fácil imaginar que el Estado quiere que la gente se acerque al arte contemporáneo para apreciar al Estado. Me parece que puede ser instrumentado por el Estado como una manera de atraer votantes como, no sé, por ejemplo resucitar a Cerati y ponerlo en la 9 de julio a tocar: esto le va a interesar al Estado en la medida en que atraiga votantes o apoyo de la opinión pública. Me parece que el Estado en principio podría ocuparse de pagar puntualmente los premios nacionales, etc. No sólo en el caso de los artistas sino también de los escritores. No se pagan bien, no se actualizan. Debería ocuparse de que funcione bien el aparato institucional que tiene que ver con la formación de artistas, con sus becas, residencias…