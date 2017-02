En otro, Hablaré de esto en la próxima sesión, la amistad es apuntada por veinte láseres; cuando dos ex compañeros de escuela vuelven a juntarse, uno "mira un punto fijo que podría ser el culo de una adolescente o una mancha de humedad en la pared" sin prestar demasiada atención, continuando así con el circo de las buenas formas. En Forajidos, una estudiante universitaria que trabaja precarizada en un salón de juegos para chicos, aturdida por el peso diario de su condición de explotada, le dice a un nene que está a su cuidado y se golpeó jugando: "El dolor tiene su parte linda y ya estás en edad de aprenderlo". Cuando esta chica camina por Acassuso, lugar donde queda este salón, percibe entonces –y este quizá sea el pasaje que mejor condense al libro– el malestar de una época agrietada, de una sociedad profundamente fragmentada: "Lo malo es su silencio. Un silencio que hace pensar que la gente de estas cuadras no enciende la tele, no escucha música, no corre muebles, no habla por teléfono, no se pelea a los gritos. O tienen paredes el doble de gruesas de lo normal que aíslan los sonidos o están todos muertos en sus mansiones".