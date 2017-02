"Entonces, ¿por qué no se lo comentas a tus vecinos y les sugieres que todos juntos construyáis el canal?". "Mira, si yo tengo que hablar de cosas importantes con un vecino, debo invitarlo a mi casa, ofrecerle té y halva, hablar con él del tiempo y de la nueva cosecha, luego de su familia, sus hijos, sus hijas, sus nietos. Después le tengo que dar de comer y después de comer otro té y él tiene que preguntarme entonces sobre mi granja y sobre mi familia para finalmente llegar con tranquilidad al tema y tratarlo con cautela. Eso lleva un día entero. Como somos cien familias en el pueblo, tendría que hablar con noventa y nueve cabezas de familia. Estarás de acuerdo conmigo en que yo no puedo estar noventa y nueve días seguidos discutiendo con los vecinos. Mi granja se vendría abajo. Lo máximo que podría hacer sería invitar a un vecino a mi casa por semana. Como un año tiene sólo cincuenta y dos semanas, eso significa que me llevaría casi dos años hablar con mis vecinos. Conociendo a mis vecinos como les conozco te aseguro que todos estarían de acuerdo con hacer llegar el agua al pueblo porque todos ellos son buenos con los números. Y como les conozco, te digo, que cada uno prometería participar si los otros participasen también. Entonces, después de dos años, tendría que volver a empezar otra vez desde el principio, invitándoles de nuevo a mi casa y diciéndoles que todos están dispuestos a participar." "Vale", dijo Nasrudin, "pero entonces en cuatro años estarías preparados para comenzar el trabajo. ¡Y al año siguiente, el canal estaría construido!". "Hay otro problema", dijo el granjero. "Estarás de acuerdo conmigo en que una vez que el canal esté construido cualquiera podrá ir por agua, tanto como si ha o no contribuido con su parte de trabajo correspondiente". "Lo entiendo", dijo Nasrudin . "Incluso si quisierais, no podríais vigilar todo el canal". "Pues no", dijo el granjero. "Cualquier caradura que se hubiera librado de trabajar se beneficiaría de la misma manera que los demás y sin coste alguno".