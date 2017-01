—Hay un oído paterno o de la rama masculina Fabbri. Hay algo de eso que me llama mucho la atención, todavía no sé bien por qué, pero me doy cuenta de que es algo que voy repitiendo. De hecho, la primera obra de teatro que hice era una obra de tres hombres en una obra en construcción que tenían una suerte de romance medio meloso pero no había nada expreso, era solamente cómo se hablaban entre ellos y había como un lenguaje entre medio infantil, femenino y a la vez eran hombres.