—Fue una época muy difícil porque justo cuando cerró la mina, en el año 1991, yo cumplí 14 años y de alguna manera empezaba la adolescencia. Me fui a los 18 de Sierra Grande y fueron años muy difíciles. No había trabajo, no había plata, no nos íbamos nunca de vacaciones, estábamos atrapados en la dinámica del pueblo, pasábamos todo el año y todo el verano en un ciclo medio denso e interminable. Y ante eso, los amigos, siempre juntos y yendo de un lado para otro, creo que nos salvó la amistad.