El equipo de los hermanos Rodríguez Saá y el equipo de Cristina Kirchner sufrieron una baja, la misma. Después de las PASO el gobernador Alberto y su hermano candidato a senador, Adolfo, convocaron a su sobrino Nicolás Rodríguez Saá quien cumple la doble función de director de la casa de San Luis en Buenos Aires y de candidato a diputado y hombre de confluiencia con el cristinismo en la Provincia. Tras perder frente a su ex delfín Claudio Poggi (respaldado fuertemente desde la Casa Rosada) los Saá apostaron al joven portador de su mismo apellido para enfrentar en la calle al ex gobernador y empardarlo en edad. Nicolás recorrió territorio puntano de a tres o cuatro lugares por día hasta que volvió días atrás para retomar la campaña con Unidad Ciudadana que también necesita refuerzos en la Provincia frente a la perspectiva electoral. Pero no será el puntal ni allá ni acá. Empezó a sentirse mal y le aparecieron síntomas como fiebre, malestar y piel amarilla. El médico diagnosticó Hepatitis A que se contagia por agua o alimentos contaminados. Le prescribieron reposo absoluto y dieta estricta bajo la advertencia de que incluso podría ser necesario, si no evoluciona favorablemente, un transplante hepático. La última actividad que pudo hacer fue pintar el Centro de Hospital de Día "Papa Francisco" en la Isla Maciel donde jóvenes siguen tratamientos para recuperarse de sus adicciones.