El suspendido camarista federal Eduardo Freiler se quedó solo para su juicio político. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados rechazó los dos únicos testigos que el juez propuso para su defensa. Son los senadores del Frente para la Victoria-PJ Ruperto Godoy y Mario Pais. Freiler quería que declaren para que cuenten sobre la maniobra que le atribuye al macrismo en el Consejo de la Magistratura de la Nación para suspenderlo en el cargo y enviarlo a juicio político. Godoy fue apartado como consejero y mientras Pais esperaba jurar para reemplazarlo. En el tiempo ventana entre una cosa y otra, antes de la jura del senador ante la Corte, el macrismo obtuvo los votos que con el senador ya allí no hubiera tenido. Pero el Jurado rechazó el pedido de Freiler porque sostuvo que los testigos no están vinculados al caso que se juzgará, es decir un nivel de vida que no puede justificar con sus ingresos como camarista. Así, Freiler se quedó sin testigos. El Jurado ya está analizando la fecha en la que comenzará el juicio político contra el juez. Será entre mediados de octubre y los primeros días de noviembre, es decir cerca de las elecciones o en los días posteriores. La fecha exacta la están analizando los jurados y se estima que se conocerá los primeros días de la próxima semana.