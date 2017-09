Un fuerte cruce se produjo en las redes sociales, "grieta" mediante, entre kirchneristas y el ex jefe de gabinete K, Juan Manuel Abal Medina, hoy con Florencio Randazzo. Todo comenzó, si es que hay un comienzo para citar, en la cena de la Fundación Voz, donde participaron funcionarios del gobierno de Cambiemos (del triple gobierno Nación-Ciudad-Provincia) y el ex leal funcionario de Cristina Kichner que terminó liderando parte del reclamo peronista para que la ex Presidenta deje paso a una renovación partidaria. El nuevo hecho fue la foto en la que María Eugenia Vidal, 'verdugo' cristinista, sonríe junto a un Abal Medina de expresión incierta. De ahí a las acusaciones de traición la distancia fue menor a 180 caracteres. Pero más allá de militantes y fans de Cristina Kirchner, hubo un intercambio ácido entre Abal Medina y Teresa García, la garante del quórum en Diputados durante el gobiero anterior. Traidor fue el insulto menor al candidato a diputado de Cumplir. "Qué macartismo bobo" dijo en defensa propia el senador que enumeró la lista de presentes no macristas. "Me pregunto qué van a votar en Capital todos los indignados con mi participación en la cena de ayer" escribió y arrobó una foto nada menos que de Daniel Filmus, el 1 en la lista de candidatos a diputados nacionales por Unidad Porteña. "De la cobardía no se vuelve" le dedicó Teresa García a Abal Medina que respondió con un "Teresa" y puntos suspensivos.