Federico Sturzenegger logró una amplia convocatoria en las Jornadas Monetarias y Bancarias que organizó en el arranque de la semana. Además de una decena de prestigiosos disertantes internacionales, el público que ocupó los asientos del Salón Bosch tuvo un neto perfil académico. También se hicieron presentes varios ex banqueros centrales, antecesores del propio Sturzenegger, como Javier González Fraga (hoy titular del Banco Nación), Martín Redrado y -quizás la presencia que más sorprendió- Juan Carlos Fábrega, ex titular del Central durante un breve lapso de la gestión de Cristina. Es uno de los pocos funcionarios que pasó por aquella gestión que participa tranquilamente de este tipo de eventos sin que nadie lo mire raro. Y se llevó un reconocimiento de González Fraga: “Sos el que mejor conoce cómo funciona el Nación”, le dijo mientras lo saludaba con afecto, en referencia a su trayectoria de más de 20 años en la institución. La lista de economistas que se hizo presente a lo largo de los dos días de disertaciones fue interminable: Miguel Ángel Broda, Daniel Marx, Pablo Guidotti, Ricardo López Murphy, Fausto Spotorno, Juan José Cruces, funcionarios como Jorge Todesca (titular del INDEC) y Vladimir Werning (hoy en Jefatura de Gabinete). También pasaron algunos banqueros, aunque no fueron mayoría, como Sergio Grinenco (Galicia), Javier Ortíz Batalla (Banco Ciudad), Gregorio Goity (Columbia) y Eduardo Elsztain (Hipotecario). El boom de los créditos para la vivienda fue uno de los temas obligados. Según explicaron los financistas, en septiembre se proyecta un nuevo récord, ya que se otorgaron alrededor de 7.200 millones en préstamos hipotecarios, 20% más que en agosto. El otro tema era la venta de Prisma que deberán efectuar los 14 bancos dueños. “Va a ser plata que entre directamente en los balances de los bancos, ganancia pura. Eso nos da más espalda y margen para seguir prestando”, festejaba uno de ellos, ante lo que en un primer momento se leyó como una mala noticia para el sector.