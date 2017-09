El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que faltó en forma justificada a la reunión de gabinete que se desarrollaba en la Casa Rosada, se tomó unos minutos mientras los asistentes al encuentro sobre "Economías Regionales" se acreditaban y tomaban café, té, y jugos de naranja y de pomelo. En un sector reservado, junto a la sala Fénix, sacó de su bolsillo una libreta pequeña con espiral. Con letra pequeña anotó algunas ideas y después se sacó algunas fotos. Fue el primer disertante del evento organizado por Infobae en el Four Season. Cuando se sentó frente al público tomó la libreta y la dejó sobre la mesa. A pesar de la letra, también pequeña, cada tanto la miró como ayuda memoria. En la mesa de gobernadores, Miguel Lifchitz desdobló y acomodó dos hojas grandes, arrancadas de un cuaderno también con espiral. El único que no llevó apuntes fue Juan Manuel Urtubey, que además bromeó de arranque sobre el audio: "¿Me escuchan? Porque yo me escucho a mí mismo, que es algo que a los políticos nos gusta pero mejor que me escuchen ustedes". Sentado entre el gobernador de Santa Fe y la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, buscó la mirada y complicidad de los demás todo el tiempo. Después habló Bertone, la única mujer del encuentro, que llegó con una docena de hojas blancas que usó como apuntador y miraba aunque no leyera, para no olvidar la larga lista de cambios, leyes y facilidades para tentar a posibles inversores. Sólo cuando describió, con indignación, casos de corrupción que encontró al asumir, se olvidó completamente de los papeles: es evidente que no necesita para eso ayuda memoria. Mientras la mandataria hablaba, una colaboradora repartía la Guía del Inversor para convocar al Primer Foro de Inversores el 2 y 3 de octubre en Ushuaia. Cuando esa mesa terminó la exposición, fueron varios los empresarios que se acercaron a consultar o a pedir también la guía.