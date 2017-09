El ministro también buscó llevar tranquilidad sobre el debate por el Fondo del Conurbano bonaerense y sobre el conflicto mapuche, específicamente con los RAM, en el sur. Sobre el reclamo ante la Corte de la gobernadora María Eugenia Vidal señaló que "no he escuchado a ningún gobernador que dijera que es injusto, vamos a poder negociar y resolver este problema con los gobernadores a través del diálogo" y reconoció que lo que preocupa a las provincias es que pueda afectar sus respectivos presupuestos. Sobre los RAM también involucró a los mandatarios: "No lo podemos encarar solos, necesitamos trabajar en equipo con los gobernadores porque es un tema difícil".