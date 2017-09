Jorge Lawson, director del Banco Nación, fue el único de los participantes del encuentro sobre "Economías Regionales" organizado por Infobae, que disertó de pie. El único también que se apoyó en imágenes proyectadas sobre una pantalla. Mostró una foto del Mar Muerto y una de Mar Chiquita y preguntó cuál era la diferencia. Dijo que la diferencia es lo que cada uno hace con el mar o la laguna. Dinámico, generó risas en el auditorio y logró captar la atención con un estilo más de motivador que académico hasta que se pasó mucho más allá de su horario y la presentadora Viviana Canosa se acercó y le pidió con simpatía y humor que fuera cerrando. Cuando bajó del escenario, varios se acercaron a saludarlo por su 'stand up'. Entre risas, el director del Nación atribuyó su humor a su origen cordobés y dijo que en las recorridas hay que presentarle los temas que le importan a la gente porque "la gente lo que quiere es comer". Antes de irse, en el lobby del Four Season, hizo chistes con su apellido, que en Córdoba "se dice Lauson y acá, Louson". Y preguntó: "¿Saben por qué se dice chimichurri? Era 'give me the curry' pero pasó a ser gimicurri, gimuchurri, chimichurri". Y enumeró una serie de palabras 'inventadas' en territorio cordobés.