Sergio Massa quiere debatir, pide que le digan cómo, cuándo y dónde. Sólo pide que también esté 1País en el debate de la Ciudad, donde Matías Tombolini, hábil frente a las cámaras, está detrás de Elisa Carrió, Mariano Recalde y Martín Lousteau y en algunos casos lo dejan fuera. Recalde también quiere debatir, pero quieren un duelo de dos, es decir mostrar la polarización y confrontar con Elisa Carrió. En la Provincia Cristina Kirchner dijo que debate pero sólo si la 'contienda' se realiza en una universidad pública. Dicen que del equipo de Esteban Bullrich aceptaron la invitación de un programa de televisión pero quieren adelantar la fecha para que no quede demasiado cercana a la elección. De todos modos si él quiere en un estudio de TV, Kichner no. Randazzo está más que dispuesto, si está entre los cuatro del debate, ganó una posición. Mientras tanto un conglomerado de universidades bonaerenses mandaron una carta a los candidatos. Los rectores de las universidades de Avellaneda, José C Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Moreno y Quilmes ofrecieron un espacio y señal televisiva para que todos los medios puedan tomar la transmisión. La que más empuja para que se haga ahí, es CFK.