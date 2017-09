A tres meses del fatal accidente en el que falleció un fotógrafo, la diputada nacional de La Cámpora y candidata para su reelección, Josefina González, volvió a mostrarse en campaña en un acto en las escalinatas del Parque España de Rosario. En las PASO no había podido votar porque debió ser internada nuevamente. González chocó el día siguiente a la inscripción de las listas, el 26 de junio, estuvo muy grave y debió someterse a varias operaciones. Este sábado reapareció en una silla de ruedas que empujaba el ex ministro y candidato del Frente Justicialista en un acto del que también participó el diputado y ex ministro de Economía Axel Kicillof. Para ganar, Rossi necesitaría sumar los votos propios y los de su adversaria interna, la ex jueza Alejandra Rodenas, algo que en Cambiemos ponen en duda mientras refuerzan la campaña para quedar en primer lugar. Santa Fe es una de las grandes incógnitas y donde la polarización ha desplazado al socialismo que quedó en tercer lugar. Enrolado entre los más K, Rossi dijo que "son muchos los ciudadanos que siguen viendo en Cristina Fernández de Kirchner la esperanza de volver a estar mejor" mientras que Kicillof, que el viernes había compartido mateada pública en Santa Fe también con Rossi , aseveró: "Le están reventando el bolsillo a la gente, hay cada vez menos consumo".