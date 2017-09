Aquella frustración de Sergio Abrevaya hoy le sirve para la campaña. Cuando fue legislador, entre el 2007 y el 2011, la Legislatura aprobó su proyecto para convocar a un Congreso Pedagógico para la reforma educativa que Mauricio Macri vetó. Reincidió con el tema en 2012 como presidente del Consejo Económico y Social en un debate del que participaron gremios, cámaras, universidades públicas y privadas, escuelas religiosas, alumnos, docentes, directivos, etc. El resultado fue una propuesta de reforma para la Escuela Media porteña que incluyó una encuesta encargada a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, autorizada por el Ministerio de Educación a cargo de Esteban Bullrich y realizada por el Centro de Opinión Pública y Estudios Sociales (COPES). Se tomaron 500 casos de escuelas públicas y 347 de escuelas privadas con un resultado contundente respecto a las tomas en los colegios. Los alumnos de los colegios privados respondieron que en caso de problemas la solución es hablar con los directivos en un 54% mientras que lo mismo contestó el 35% de las públicas. Sólo el 6% proponía tomar los colegios privados y el 8% los públicos. En promedio, el 16% propondría movidas con el centro de estudiantes y el 10% juntar firmas. Respecto a si sirven las tomas, el 60% dijo que no en las públicas y el 66% en las privadas. De todos modos la muestra parece distante de la política: el 55% dijo que no le entusiasma votar y el 38% que le gusta participar activamente con opiniones políticas. Dos datos: la encuesta tiene casi dos años y la facultad que la organizó tenía decano kirchnerista, Glenn Polstoski, quien acaba de ser derrotado en la última elección por otra peronista.