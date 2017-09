El Día del Jubilado fue motivo de festejos para funcionarios y políticos. En la campaña es un sector al que todos apuntan y así se ve en sus agendas y visitas. El miércoles hubo fiesta en el Centro de Jubilados San Roque de Isidro Casanova en La Matanza. Hubo gaseosas y sanguchitos para 500 adultos mayorescomo si fuera un cumpleaños y dos invitados de lujo: la Intendenta de La Matanza, la kirchnerista Verónica Magario y el Director del PAMI local, un hombre de la Administración de Cambiemos. Magario había enviado una nota, su saludo y su disculpa por no poder asistir. Pero cuando se enteró que sí estaría el hombre local que representa al director nacional, Sergio Casinotti, con el saludo del Presidente incluso, arregló su agenda y apareció. Los confidentes contaron que la Jefa Comunal de La Matanza le habría comentado a uno de sus acompañantes que "no le voy a permitir ni a Macri ni a nadie que me vengan a caminar el Partido". Y hasta pidió que sacaran los globos amarillos que habían colgado en el salón.