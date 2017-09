Donde había un local de La Cámpora, ahora hay uno de Unidad Porteña. La instrucción, a 30 días de las elecciones generales, es que las unidades básicas que en las PASO funcionaron como comandos de campaña cambien su estética para convocar a los votantes sin el sello de la agrupación juvenil sino de la unidad en la Ciudad. La mutación estética es sólo para una unidad básica por comuna. En la 6, en Caballito, le tocó al local de Neuquén 1001 donde el miércoles por la tardecita el candidato a diputado porteño Mariano Recalde inauguró el cambio de nombre. Acompañado por Vanesa Siley, del gremio Sitraju y candidata a diputada nacional por Buenos Aires, por Milcíades Peña y por el comunero Osvaldo Balossi, entre otros, el ex titular de Aerolíneas Argentinas convocó a los militantes a salir a la calle y convencer a los vecinos que votaron a otras fuerzas para que los elijan como oposición. "¿A cuántos convencieron, quién convenció a alguien para que cambie el voto?", interpeló a los presentes. A los que contaron que convencieron a alguien les preguntó a quién había votado esa persona en las PASO. Desde el fondo una voz femenina gritó: "A los del PO no". "Y, es más difícil", admitió Recalde tras lo cual agregó: "Pero no imposible. Aunque sea quitémosles medio voto, que nos voten la lista de diputados o de legisladores porteños". Días atrás fue su padre, el diputado Héctor Recalde, quien convocó a cortar boleta en Buenos Aires para que con Cristina Kirchner pueda entrar al Senado Jorge Taiana. De tal palo, tal astilla.