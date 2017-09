Tras celebrar el Día de la Industria, en Santa Fe, el gobernador Miguel Lifschitz presentó el nuevo Parque Industrial en lo que fue un predio de FIAT en Sauce Viejo. Ante una gran cantidad de invitados, y mientras recorrían el predio, el gobernador santafesino contó que el fideicomiso está destinado a la recuperación y puesta en marcha del nuevo parque “que tendrá una inversión de unos $ 60 millones que aportará el estado santafesino para adecuar la infraestructura de este predio de unas 36 hectáreas”. Sin embargo, Lifschitz manifestó también molestia con el gobierno nacional (que pone empeño en ganarle al socialismo y al peronismo las elecciones de octubre) por la vieja deuda que aún no se ha pagado y que tiene fallo de la Corte Suprema de Justicia. Según el máximo tribunal, Nación tiene que devolver a Santa Fe, Córdoba y San Luis el 15 % de la coparticipación federal que le retenía la ANSES en forma indebida. “Lo mas grave de todo es que el Proyecto de Presupuesto 2018 que presentó el Gobierno en el Congresc no incorpora esa deuda por lo tanto vemos una mala predisposición del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne por no tener en cuenta que nos deben unos $ 50.000 millones”. Como ya ha dicho en otras oportunidades, el socialista no pide el pago al contado, sino que incluso, admitió, “podríamos aceptar bonos del estado nacional pero por el momento parece que no nos quieren pagar”. Tal vez para salir del momento de tensión uno de los empresarios que participaba de la recorrida, cercano al Gobernador, comentó: “El Gobierno estaría negociando la llegada de una gran empresa multinacional que se podría instalar aquí el año que viene”. Los ministros de Producción y de Economía de Santa Fe, según se filtró, ya trabajan en la propuesta. Tras la partida de FIAT, el lote de 40.000 metros cuadrados de edificación, estaba sin uso. Dicen que ya hay varios interesados. Dicen.