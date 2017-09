Gran asado el sábado en el cerro Catedral. La panóramica mostraba unos 50 chivitos colocados en hilera en estacas como agasajo a los 500 invitados a la reunión del cincuentenario del Instituto de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). El Hotel Llao Llao fue el centro donde muchos ejecutivos de finanzas se dieron cita para escuchar a funcionarios del Gobierno y economistas del sector privado. Quien sorprendió a los hombres de las finanzas en su corta visita fue el ministro de Finanzas, Luis Caputo, que utilizando la billetera móvil PIM desde su celular regaló 50 pesos a cada ejecutivo que quería recibir ese dinero en su cuenta. En total fueron unos 3000 pesos los que transfirió a las billeteras móviles de los financistas que se ofrecieron a hacer la prueba. Luego les pidió que de la misma manera quienes habían recibido el dinero lo trasfieran a la cuenta de la ONG “Un Techo Para Mi País”. Muy cerca suyo, viendo toda la explicación del ministro, se encontraba el director del Banco Central, Demian Reidel, un físico especializado en finanzas recibido en el Instituto Balseiro de esa ciudad. “Es lo mismo que hace Federico en sus presentaciones para mostrar cómo funciona la billetera electrónica” manifestó Reidel a uno de los banqueros presentes. Hacía alusión al presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, quien por lo general transfiere unos 50 pesos a las personas que quieren saber cómo funciona el sistema. Caputo no llegó a estar unas cuatro horas en tierra patagónica porque voló a Bariloche para el discurso de apertura del IAEF y luego regresó, casi de inmediato, para dar los toques finales en el aspecto financiero al Proyecto de Presupuesto 2018 que presentó el viernes al ministro Nicolás Dujovne en el Congreso. En su discurso el ministro instó a los empresarios a “sentirse protagonistas y no actores secundarios” y les pidió que se animen a “no perder la oportunidad del cambio, que está al alcance de la mano”. Una de las sorpresas del evento fue que el jueves, pasadas las 14,30 hs., hubo que armar una sala especial para varios banqueros que, enterados del reportaje a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner en Infobae, pidieron un lugar para seguir el mismo. Otros prefirieron seguirlo desde sus habitaciones.