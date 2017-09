La Universidad Nacional de San Martín entregó la distinción Honoris Causa al economista Roberto Lavagna. Sabido es que Sergio Massa lo tiene como una especie de gurú que lo acompaña en la campaña y le suma prestigio y solidez en materia económica. Hasta Cristina Kirchner, su adversaria, lo cita cuando quiere retrucar al gobierno nacional con una voz autorizada. En el equipo massista dicen que durante el acto en la Universidad, el candidato a senador de Unidad Ciudadana, Jorge Taiana no se despegó un instante de Lavagna. El encuentro tuvo lugar el día después a la carta con la que Cristina Fernández llamó a los opositores a acompañar su lista para octubre. Por las dudas Massa se mantuvo a distancia con el temor de que el ex canciller intentara sacarse una foto que a su adversaria le sirviera para mostrar una posible unidad. No quería repetir lo que pasó en el homenaje a Antonio Cafiero donde en pos de la unidad, además de los intendentes peronistas y de 1País, aparecieron dirigentes de La Cámpora muy cercanos a Cristina Kirchner.