Del otro lado hubo una alianza entre Cambiemos, la UCR, el Movimiento Evita, peronistas K y peronistas renovadores. Uno de los más visibles del randazzismo es Juan Manuel Abal Medina, docente en Ciencias Políticas, mientras que pasaron a hacer campaña con ellos Daniel Filmus y Jorge Taiana. Lo que se dice, una verdadera mezcolanza. ¡Ganamos!, decían anoche en Cumplir. Y lo mismo decían en Cambiemos que estuvo representado por militantes vinculados a Emilio Yacobitti, a Martín Lousteau y a Gerardo Morales. En un escrutinio que se apuró para no terminar en escándalo, la Lista 8 ganó en Profesores y Estudiantes y la Lista 10 en Graduados, quedando repartidos en 9-7. Con esos números, Mera seguramente será la próxima decana, la primera mujer en ese lugar. El recuento de votos había comenzado a las 6 de la mañana tras una elección que se desarrolló entre el martes y el viernes. El Centro de Estudiantes lo ganó la UES-PJ con el 35% de los votos. Más allá de roces durante el escrutinio, se anticipan roces en Unidad Ciudadana de Capital. Para empezar, la Tupac Amaru mandó una carta y no acompañará a UC en la Ciudad hasta que no se expliquen la alianza en Sociales con referentes que celebran la detención de Milagro Sala.