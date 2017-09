En el equipo de Cambiemos habían avisado que Nicolás Dujovne estaría este viernes en Parque Norte para informar a los candidatos de todo el país sobre los números de la Economía para el próximo año. Finalmente se cambió la agenda y el ministro se concentrará en el Congreso de la Nación y no irá al plenario de candidatos. El evento de Parque Norte arranca a las 15 en el Salón Ombú y estará liderado por la vicepresidenta, Gabriela Michetti, Marcos Peña, Horacio Rodríguez Larreta, Rogelio Frigerio y Fernando de Andreis. Reaparecerá Elisa Carrió y también estará José Corral, uno de los más optimistas porque dicen en Gobierno que el 22 de octubre Cambiemos ganará Santa Fe. En las PASO, sumadas las dos listas peronistas, ganó Agustín Rossi, pero las encuestas que manejan en la Rosada muestran un escenario donde el ex ministro de Defensa no sumaría los votos de su adversaria interna. Está previsto que en la víspera del timbreo nacional las figuras más destacadas de todas las listas se saquen, como es usual, una foto con impronta optimista y ganadora.