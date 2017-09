"¿Leíste la carta de Florencio Randazzo a Cristina Kirchner?", preguntó un periodista a Maximiliano Montenegro que se iba rápido hacia canal 9 en Palermo. Algunos tuvieron tiempo para saludar tranquilos y recibir felicitaciones. Otros, como María O'Donnell, llegaron de sus respectivos trabajos, en su caso de Radio Con Vos. A la hora del brindis final, en el Salón de los Pasos Perdidos en la Facultad de Derecho, no pudo obviarse el tema electoral. Jorge Enríquez, de los pocos no pertenecientes al rubro periodístico presente, era saludado por algunos presentes. Subsecretario de Justicia porteño, ocupa el noveno lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales y, para entrar, necesita que Elisa Carrió pase el 53% de los votos. "Ya sos diputado", le dijo un reconocido periodista, asiduo lector de encuestas que cree que . En otro sector, comentaban algunos colegas la visita del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y algunas de sus particularidades. Que el único gobernador peronista presente en el almuerzo de la Casa Rosada con Mauricio Macri fue el tucumano Juan Manzur quien compartió la mesa 2 con Ricardo Lorenzetti. Al comentario, otro periodista señaló que a días de la polémica que generó el ministro de Ambiente por la compra de un televisor en Chile, recibió nada menos que un reconocimiento por parte del premier. En el año 2014 Sergio Bergman viajó a Jerusalem con Mauricio Macri que quedó impactado por las starts up. Netanyahu contó que le dice a todos los alcaldes que visitan Israel qu e puden ser un día presidentes como lo es hoy el argentino y nombró tanto al rabino ministro como al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. En las escalinatas de lo que ayer fue algo así como una Babel del periodismo, una periodista recibió un llamado cuando se iba: le preguntaban si sabía algo de los intoxicados en el hotel Faena de Puerto Madero. De todo se habló, como en botica.