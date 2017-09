La semana pasada el Senado dio media sanción a un proyecto de ley para cambiar el día del padre de junio al 24 de agosto, fecha del nacimiento de Merceditas, la hija de José de San Martín y Remedios de Escalada. En Mendoza hace años se festeja en esa fecha y los legisladores de esa provincia tienen la misión de presentar, mandato tras mandato, proyectos nacionales pidiendo lo mismo. Esta vez avanzó la iniciativa del aliado del gobierno Julio Cobos, acordada con Anabel Fernández Sagasti, de La Cámpora y con Federico Pinedo del PRO. Fundador de su propio partido, Producción y Trabajo, el senador sanjuanino Roberto Basualdo presentó un proyecto similar pero cambió de opinión. Ahora tenía un proyecto para pasar el día del niño a noviembre y evitar así un choque con el día del padre en agosto que retiró. Según explicó a Infobae, dio marcha atrás con su iniciativa sobre el día de los chicos porque en la reunión de Labor Parlamentaria se acordó modificar el dictamen de comisión y en lugar de festejar el día del padre en agosto, sólo declarar el 24 de agosto como Día del Padre de la Patria. Basualdo dice que votó a favor pero que no sabía que en el recinto se estaba poniendo a consideración el proyecto original que pasó por comisión, sin el cambio propuesto en Labor Parlamentaria. Dice que sólo por ese pacto había decidido apoyar la iniciativa porque, cree ahora, los bolsillos no resisten el día del niño y el del padre en el mismo mes. Dice que se enteró por un llamado de la Cámara del Juguete sobre el detalle de lo que votó tras lo cual reclamó al Secretario Parlamentario. Sus colegas en cambio plantean que hace meses se presentaron los proyectos y que se unificaron con dictamen de comisión. "Retiré mi proyecto de pasar el día del niño a noviembre porque acordamos no cambiar el día del padre sino simbólicamente declarar Día del Padre de la Patria al 24 de agosto", insistió Basualdo.