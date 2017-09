Banqueros y empresarios están pendientes de la futura reforma tributaria que prepara el Gobierno para presentar luego de las elecciones del 22 de octubre. En el Ejecutivo ponen en el centro del proyecto oficial los impuestos distorsivos -como los que gravan a los créditos y débitos bancarios y a los ingresos brutos- y alícuotas elevadas para el IVA, Ganancias y aportes patronales. "Me preocupa que sigan con el verso de grabar la renta financiera que ya está gravada salvo las Lebacs pero más me preocupa que el PRO tenga un proyecto y la UCR otro diferente", decía este fin de semana un banquero que está muy pendiente. Por lo que comentó, el economista radical Eduardo Delle Ville, un fiscalista a ultranza, presentó la semana pasada un borrador que plantea una reforma mucho menos gradualista que la que le presentó a Mauricio Macri el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne con la aprobación del vicejefe de Gabinete Mario Quintana. "Llama la atención que los radicales planteen un cambio drástico del sistema tributario y me hace ruido que quieran poner un impuesto al patrimonio inmobiliario actualizado, también quieren bajar el IVA al 10,5%), derogar el impuesto al cheque y reducir el de Ingresos Brutos en las provincias" destacó el banquero. El informe lo tiene en su escritorio el diputado radical Mario Negri y en los próximos días lo analizará la mesa del Comité Nacional de la UCR. Un conocido economista es el candidato para dirigir un tradicional instituto del mercado financiero.