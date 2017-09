En el tradicional restaurante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires conversaban en la sobremesa tres operadores sobre el futuro bursátil. Con palabras de Cris Morena el operador tiró: "Jugate conmigo a las acciones después de una corrección en medio del proceso electoral porque se vienen lanzamientos de empresas locales que le van a dar mucho impulso al mercado". El operador hacía referencia a los lanzamientos de acciones anunciados por Loma Negra y Molino Cañuelas pero también al de Despegar en el mercado americano. También se habló allí del futuro del tradicional Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC). "Por lo que me contaron las nuevas autoridades del BYMA que se quedaron con el instituto quieren darle mucha fuerza y que lo conduzca un profesional que tenga dos condiciones: que se sea un técnico reconocido en el mercado y que tenga experiencia en los medios gráficos y audiovisuales para explicar las novedades que se vienen en materia bursátil". Otro de los comensales dio a entender que el nombre del futuro CEO ya lo tendrían y lo anunciarían en los próximos días. "Siempre que el patriarca de la bolsa esté de acuerdo con ese nombramiento" dijo el experto que recomendó a sus amigos comprar bonos largos en pesos en lugar de las tradicionales Lebac. La explicación fue muy racional: "No se olviden que si se les llega a ocurrir gravar la renta financiera la Lebac no están gravadas"