Sergio Massa no quiere quedar pegado a La Cámpora, aunque pide la unidad del peronismo. Parado en la avenida del medio, cuestiona a Mauricio Macri y a Cristin Kirchner en la misma medida. "No somos lo mismo", insiste sobre el kirchnerismo y porque, dice,"Ellos representan la inflación de Kicillof, nosotros el crecimiento de Lavagna; ellos representan el uso de los planes sociales en la política, nosotros la transformación de los planes sociales en planes de empleo; ellos representan la sensación de inseguridad nosotros la reducción de un 80% por ciento del delito en los lugares que gobernamos". Y agrega: "Quieren esconder la derrota de Cristina en un intento de amontonamiento que no existe. Hay tipos con lo que yo no voy ni a la esquina. Con los que no renuncian a los fueros, con los que se aumentaron la dieta y no quisieron volver para atrás, con los que tienen causas en Tribunales y buscan los fueros para protegerse, con todos ellos no tenemos nada que ver. Creemos que en el futuro tiene que haber una construcción plural de corazón peronista, pero con progresistas, independientes, democristianos y desarrollistas, y no la idea de tratar de amontonar bajo el sello del PJ", agregó en un mensaje claro para el peronismo y para su aliada Margarita Stolbizer. Dijo eso sin que se le arruge la ropa. Como bien se ve en fotos y videos de campaña, Massa siempre sale de camisa, sea para dar charlas o para jugar a las bochas como hizo días atrás. En cuatro días recorrió 11 distritos, entre ellos Campana, Zárate, Baradero, Ramallo, San Andrés de Giles, Luján, San Miguel del Monte, Ranchos, etc. Perfectamente planchadas, así se vieron en todo momento sus celestes camisas, obra de Malena, su mujer, que como él dice "no cocina pero plancha muy bien".