Sumadas sus tres listas, Unidad Ciudadana le ganó en Quilmes a los candidatos a concejales de Martiniano Molina. No así en forma individual por lo que candidato contra candidato, Guillero Galetto de Cambiemos se impuso con algo más de ciento cuatro mil votos sobre Matías Festucca que pasó los 95 mil. Por eso tanto esfuerzo en Cambiemos para recuperar el distrito. Pero lo mismo hace Unidad Ciudadano al punto que la semana que pasó quien volvió a hacer campaña fue nada menos que el ex jefe de gabinete y ex candidato a gobernador Aníbal Fernández. Volvió a su distrito, con lentes oscuros, para dar una charla junto a su delfín Festucca en un local de la Jauretche.