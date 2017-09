La comida para perros y gatos fue tema de discusión en una cena de empresarios que se juntaron para ver el triunfo de Juan Martín del Potro frente a Roger Federer en el US Open de los los Estados Unidos, el partido previo a la derrota frente a Rafael Nadal. "Nosotros estamos viendo que el mercado de comida para mascotas comenzó a crecer fuerte desde julio y eso tiene que ver con la recuperación económica", dijo uno de los presentes que agregó que "veníamos de 20 meses consecutivos de caídas y está creciendo a un ritmo del 6 % anual". La explicación del CEO de una empresa multinacional líder del mercado fue que en los períodos de recesión hay una correlación entre la caída en las ventas del rubro alimentación y bebidas y las ventas de la comida para las mascotas y eso es porque la gente deja de comprar alimentos premiun o que no son de primera necesidad. En la misma línea, las mascotas pagan el costo de las crisis y pasan a comer lo que le sobra en los platos a sus dueños mientras que en períodos de recuperación económica aumentan las ventas de alimentos para mascotas tanto como las gaseosas, por ejemplo". Otro empresario del rubro apabulló a sus acompañantes con cifras del sector. "El valor total del mercado mundial de alimentos para perros y gatos tiene un valor estimado en US$ 45.000 millones pero se espera que para el 2017 alcance los US$ 100.000 millones y el incremento de la población urbana y los ingresos disponibles en los mercados emergentes contribuyen significativamente a la suba en el número de hogares que poseen mascotas, impulsando la demanda mundial de este tipo de alimentos".