Cerca de la Legislatura porteña, en un bar a la calle, discutían dos legisladores de Cambiemos sobre el proyecto de venta de 27.000 metros cuadrados de tierras para edificar torres de hasta de 75 metros. Se aprobó el jueves en primera lectura pero tiene que pasar por audiencia pública antes de su sanción definitiva. "El polo de oficinas de Catalinas Sur va a cambiar la ciudad como fue Puerto Madero en los 90" argumentaba el joven legislador con su compañero de bancada y destacaba que "la zona se va a transformar en un nuevo polo de oficinas de alta gama y va a estar conectada con Puerto Madero y el centro de la Ciudad". El otro comensal creía que no contarían con los votos necesarios para aprobar el convenio con Nación que permite disponer de los terrenos para edificación y parquización. Sin embargo, para su sorpresa, eso no ocurrió este último jueves, aunque habrá que ver si, como expresaba con temor, en la definitiva les alcanza. Lo que tampoco no se sabe es qué pasará con los estacionamientos que están ubicados sobre la avenida Ingeniero Huergo que dividen Puerto Madero del resto de la Ciudad aunque se cree que la construcción del llamado Paseo del Bajo desplazará esos estacionamientos.