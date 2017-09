Así como hay agradecimientos por ser escuchados, hay quejas cuando eso no ocurre. "No consultan al colectivo de personas con discapacidad" se oyó tras el anuncio del Plan Nacional. Por eso la diputada nacional del Partido Socialista, vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad del Congreso Nacional, Gabriela Troiano, cuestionó que de manera "unilateral" se haya creado la Agencia Nacional de Discapacidad. La legisladora, a quien se puede ver utilizando su bastón verde porque tiene muy disminuída su capacidad visual, estaba sorprendida el miércoles cerca del Congreso, justo una semana después de haber recibido en la comisión al presidente de la Conadis. "No mencionó nada al respecto. Se siguen tomando resoluciones de manera sistemática sin debate o consulta previa a las organizaciones con discapacidad (PCD) y sin tner en cuenta el lema que guía al colectivo PCD, nada acerca de nosotros sin nosotros". Tal vez Gabriela Michetti, cuando lea estas líneas, la convoque para charlar.