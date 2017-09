Y se quedaron sin festejo

No fue una buena jornada para el equipo económico. Gestos de preocupación, miradas al cielo de impotencia y hasta algún insulto al vuelo. Pero esta vez la desazón no tuvo que ver con algún mal índicador de la actividad o una nueva traba comercial por parte de Estados Unidos, sino con los goles errados por la selección argentina y el pobre empate ante Venezuela. No faltó casi nadie a la cita. Estuvieron ministro de Finanzas, Luis Caputo; su jefe de asesores Pablo Quino; el titular del Central, Federico Sturzenegger y el director de la entidad, Enrique Szewach, también el presidente del Banco Ciudad, Javier Ortiz Batalla, concurrieron al Monumental para ver el partido que prometía mucho y casi deja a la Argentina al borde del abismo. Fueron todos juntos a la cancha y miraron el partido desde la segunda fila de la platea San Martín, la misma donde concurren los hinchas riverplatenses famosos por su “paladar negro”. Hubo otra presencia que sorprendió a algunos: la de Carlos Melconian, ex número 1 del Banco Nación y que sigue con buena sintonía al menos con una parte del equipo. Sin duda el más futbolero de todo el grupo, festejó el ingreso del “huevo” Acuña, jugador de su amado Racing. Y al menos esa apuesta pagó, ya que de un desborde suyo llegó el único gol del equipo. Teniendo en cuenta el resultado final, difícil que los mismos protagonistas se junten nuevamente dentro de un mes, cuando la Selección tenga que enfrentar otro partido clave en el Monumental, en este caso ante Perú, en el partido que podría definir si habrá o no Mundial para la Argentina.