Se define a sí mismo como "pasajero en tránsito" y hoy es algo así. Enrique Avogadro todavía no lleva un mes fuera del cargo de viceministro de Cultura de la Nación. Virtual 'desocupado' de la función pública, no parece sin embargo ajeno a ella. Todavía se recuerda su paso por la Ciudad, donde ocupó cargos vinculados a la innovación y la creatividad con Mauricio Macri como jefe de Gobierno. Cercano al jefe de Gabinete Marcos Peña, sigue promoviendo insistentemente la Cultura y la creatividad en Buenos Aires con su participación en eventos y su 'militancia' en las redes sociales. En Parque Patricios sin embargo lo seguirían atentamente. El rumor más fuerte por estos días lo ubica en un futuro cercano al frente del ministerio de Cultura de la Ciudad, es decir en el lugar de Angel Mahler quien según algunas fuentes no termina de cuajar en el equipo de Horacio Rodríguez Larreta y de darle el impulso que para el área desearía el jefe de gobierno.