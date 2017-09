Un empresario que no sale cuando cae el sol

El encuentro en el Cicyp con el candidato a senador por Cambiemos Esteban Bullrich estaba pautado para las 19.30. Antes hubo un cocktail para los participantes, integrantes del grupo, empresarios, periodistas y auspiciantes. Hubo una ausencia que se notó pero que explicó Adrián Werthein. Al agradecer a los participantes, el empresario excusó a Eduardo Eurnekian. ¿Por qué no fue? Avisó que sólo excepcionalmente, y si programa con mucho tiempo, participa de alguna actividad después de las 18.30. Con la caída del sol, Eurnekian no sale más…