Resignado a no ir por una candidatura, bendijo a su hijo y se acomoda cada vez mejor al rol de embajador en España, adonde fue anfitrión de Mauricio Macri en una gira de la que el Presidente volvió contento. Ramón Puerta, desde un destino codiciado como Madrid, sigue picado por el bichito de la política. Tenía intención de volver para renovar el peronismo pero en Misiones los radicales no lo quieren y su presencia hace peligrar la paz de Cambiemos, al menos por ahora. Muy amigo de Macri, también es amigo del escritor Jorge Asís, devenido en duro crítico del Gobierno. Dicen quienes lo conocen que Puerta y Asís coincidían en pronosticar un gobierno de transición para el actual presidente entre dos peronismos pero que ahora cree que no será así. Incluso, para desbancar al peronismo misionero, muy K, Puerta insistirá a futuro con ampliar la alianza a nivel local. Por ahora disfruta de su destino madrileño y como buen político aprovecha cada ocasión para difundir su gestión y que no lo olviden. Esta vez promovió una copa de Polo, deporte en el que los argentinos se destacan brillantemente.