Enojo en el entorno de Cristina Kirchner por el tweet de Susana Giménez en el que dijo: "De ninguna manera voy a recibir a la ex presidenta CFK sería como traicionar mis principios y mis ideas", tras lo cual estalló la 'guerra' en las redes sociales entre fans y militantes. Cerca de la candidata a senadora por Unidad Ciudadana se defienden y cuentan otra versión. Dicen que en julio una persona allegada a la ex Presidenta recibió una propuesta de un productor de Susana Giméne y que quedaron en evaluarla. La propuesta incluía como fecha de reportaje el último domingo previo a las PASO. Algunos K se dejaron tentar, admiten, por la audiencia que significaría y juran que no le avisaron a su "jefa". Las fuentes plantean que el productor volvió a llamar al intermediario para dar marcha atrás: "Se pudrió todo", repiten que les avisó porque especulan que Mauricio Macri llamó a Susana para pedirle lugar en su living para que en esa fecha siente juntas a María Eugenia Vidal, Graciela Ocaña y Elisa Carrió. Tras el aviso quedaron en charlar post PASO, continúan el relato. Hasta que días atrás Jorge Rial reveló que se negociaba un reportaje que Susana negó. Después de esa 'primicia' y antes del tweet de la polémica, el intermediario, dicen cerca de Cristina Kirchner, recibió un mensaje de whatsapp con el siguiente texto: "Cómo estás tanto tiempo? Hoy vi en el programa de Jorge Rial que tiraron una versión sobre el posible encuentro del que aquella vez hablamos. No sé de dónde habrá salido eso te imaginarás que desde acá no dado que atenta contra el mismo. De todos modos, solo decirte q sigue en pie nuestra invitación bajo las mismas condiciones q habíamos hablado. Te pido me hagas saber si lo ves factible. Abrazo. Fede Levrino". El domingo la que promete su explicación es Ella, no Cristina, sino Susana y en vivo…