Llegó a la intendencia como parte del Frente para la Victoria. A principios de este año en el entorno de María Eugenia Vidal celebraban tenerlo cerca y lo contaban como parte de la pata peronista. En las PASO fue del equipo de Cumplir, tras quejarse por la salida de Cristina Kirchner del Partido Justicialista y la falta de unidad. El intendente de Carlos Casares, Walter Torchio, ahora hace campaña con boleta corta en la ciudad del Rey de la Soja. ¿Será por lo que dijo su colega de Salto respecto a que Florencio Randazzo tiraba para abajo y no al revés? Ya hubo corte de boleta el 13 de agosto: en la categoría diputados el podio quedó para Cambiemos, el Frente Justicialista (Randazzo) y Unidad Ciudadana. Pero para senadores, Cristina subió dos puntos (sumó 600 votos) y desplazó al randazzismo que que bajó y quedó casi empatado con Sergio Massa de 1País que también subió. El 14 de agosto había dicho: "No me gustan los fracasos y me resultan dolorosos, pero cada fracaso me ha fortalecido y me ha dejado una nueva enseñanza como la vida misma". Dicen que se viene campaña con boleta corta (¿o cortada?) como hizo ya días previos a las PASO, promoviendo a sus candidatos a concejales por sobre el resto de las listas. Un dato más: en la pelea por buscar más votos tanto Cambiemos como Unidad Ciudadana están pensando en Casares como una buena plaza, permiable a modificar su voto anterior.