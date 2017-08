El Gobierno nacional espera que en su presentación ante la Cámara de Diputados, el jefe de gabinete nacional, Marcos Peña, sea virtualmente interpelado por el caso Santiago Maldonado y por el escrutinio de las PASO y el rol del Correo. "Es de manual, ¿qué le van a preguntar? Eso…", comentaba ayer en su oficina uno de los funcionarios que trabajó en el material que llevará Peña al Parlamento. Sobre Maldonado, el Gobierno insiste en que no hay elementos contra la Gendarmería y que tampoco hay pruebas para todas las demás hipótesis que manejan. Pero, sobre el tratamiento público, hay grieta interna. Unos defienden a Patricia Bullrich porque plantean que como ministra debió respaldar a la Gendarmería después de haber interrogado a todos los agentes que participaron del operativo en el que se sospecha desapareció el tatuador. Ponen en cambio reparos en el cómo. Otros han sido más duros y este martes en algunas reuniones, en las que no estuvo ella, sugirieron que "afloje" un poco y que "la generala" no sea "tan vehemente". "Es su estilo", la bancaron otros.