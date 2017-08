En reuniones de financistas en los últimos dias se comenta sobre el CER o no CER. No se trata de un "To be or not to be" la célebre frase de William Shaskpeare (en castellano con 's' obviamente) sino de lo que ocurra en el futuro de los bonos atados a la inflación que se mide a través del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). "El juez Rodolfo Canicoba Corral todavía no decidió sobre la causa que involucra al ex secretario de Comercio Guillermo Moreno pero si lo condena por adulterar las cifras del Indec el Estado perderá una gran suma de dinero frente a los bonistas que tienen en su poder esos bonos atados a la inflación" comentó el director del departamento de research de un banco extranjero. "Si lo condenan a Moreno prevén una catarata de bonistas ansiosos por llevar a juicio a la Argentina que tienen bonos atados a la inflación por unos USD 20.000 millones. En cambio si no lo condenan, la situación más incómoda será la del Director Técnico del Indec, Jorge Todesca. Fue uno de los primeros economistas en alertar sobre la adulteración de las cifras del organismo y su consultora fue multada por Moreno por medir la inflación más alta que la que daba al kirchnerismo.