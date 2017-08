Parece que en Cumplir no le estarían haciendo caso al sociólogo Ignacio Rodríguez, "Nacho" para ellos. El primero en violar el teorema de Pampero (seguir adelante sin mirar a los costados, con anteojeras como los caballos para no distraerse) fue el propio jefe de campaña, Alberto Fernández. El dirigente se enojó con la envergadura que tomó el pase de Ezequiel Auspitz al massismo. "Un mequetrefe de La Plata se va y dicen que a Randazzo se le fue un candidato", se quejó minimizándolo. 'Mequetrefe' según el diccionario, es de uso despectivo, dícese de quien es insignificante en lo físico y lo moral. Así lo adjetivó Fernández: "No es nadie", agregó, y señaló que "renuncia el octavo concejal que entró por la minoría en Hurlingham y tres consejeros escolares suplentes, ¡tres consejeros escolares suplentes! Perdieron y se van enojados con sus vecinos y se cuenta como si hubiera renunciado su compañera Casamiquela", continuó alzando un poco la voz. Eso sí, confirmó que se reunió en su casa con el diputado de La Cámpora, Juan Cabandié, muy cercano a Máximo Kirchner y Cristina Fernández tal como reveló días atrás Círculo Rojo.