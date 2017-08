Mientras en el Indec avanzan con pocos recursos (el salario promedio de la planta no supera los $16.000 brutos) en la tarea de normalización del sistema de estadística, funcionarios del Gobierno, desde un simple vocero, hasta un ministro, no logran domar su incontinencia (o su entusiasmo en ocasiones) y anticipan a la prensa, informal, pero también formalmente, los datos de actividad que el equipo que conduce Jorge Todesca tiene previsto dar de acuerdo con un calendario que no debiera ser alterado, porque implicaría un flagrante delito de "violación del secreto estadístico". Ya ocurrió, vía Twitter, con el diputado Luciano Laspina, hubo confusión con los dichos de un ministro esta semana y adelantos optimistas en el Council of The Americas de parte del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne e incluso del jefe de gabinete Marcos Peña. El cronograma de difusión, que es público, establece el jueves 31 a las 16 horas como plazo oficial para dar a conocer la cifra. En este caso, se trata de una suba que supera al 4,5% que estimó la consultora de Orlando Ferreres; y 5,4% de FIEL. En el Indec ya están pensando en ofrecer un curso para altos funcionarios y sus voceros para que conozcan las acciones penales que se exponen si violan el secreto estadístico. Es común que un día antes, o alguno más excepcionalmente, el director del Indec anticipe los resultados de las mediciones de inflación, actividad, comercio exterior, y de pobreza e indigencia, entre otros a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y a algún ministro, pero no los habilita, ni al propio presidente Mauricio Macri, a utilizarlo en conversaciones y encuentros con el sector privado. Como ha ocurrido con otros gobiernos, en épocas K exageradamente, la tentación por difundir los números favorables es fuerte sobretodo cuando se necesitan inyecciones de optimismo.